"Deutschland Test" zeichnet Vodafone aus

Als besten Anbieter in der Kategorie "Preis-Leistungs-Verhältnis" hat das unabhängige Institut "Deutschland Test" Vodafone in Sachen Mobilfunk ausgezeichnet.



100 von 100 Punkte erreichte Vodafone als einziger Mobilfunkanbieter in der Kategorie "Preis-Leistungs-Verhältnis". Damit zeichente das unabhängige Institut "Deutschland Test" den Anbieter als "Preis-Leistungs-Sieger 2016" aus. Das ist für Vodafone in diesem Jahr nicht der erste Sieg. Bereits in anderen Vergleichen setzte sich der Anbieter gegen seine Konkurrenz durch.