Deutschland gewinnt Weltkrieg: RBB zeigt BBC-Serie "SS-GB"

In London herrschen die Nazis, Südengland ist von den Deutschen besetzt: Hitler hat die Schlacht um Großbritannien gewonnen. Das ist das Szenario der BBC-Serie "SS-GB", die unter anderem mit Lars Eidinger als Nazi-Schurke aufwartet.



Das RBB-Fernsehen zeigt jetzt den britischen Sechsteiler nach einem Roman von Bestsellerautor Len Deighton diese Woche als Erstausstrahlung im frei empfangbaren Fernsehen.