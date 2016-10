Deutschlandradio stellt Bedingungen für Ausstieg aus UKW

Das Deutschlandradio hat einen Plan zum schrittweisen Aussteig aus der analogen Ultrakurzwelle entwickelt. Wie der Intendant Willi Steul bei den Münchner Medientagen erklärte, gibt es dafür aber Bedingungen.



Das Deutschlandradio stellt für den Rückzug aus dem analogen UKW-Signal gewisse Bedingungen auf. Das erklärte Deutschlandradio-Intendant Willi Steul auf einem Panel zum Thema Digitalradio bei den Münchner Medientagen. Der Radiosender mit nationalem Verbreitungsgebiet will sich demnach nur schrittweise aus der UKW-Übertragung verabschieden.