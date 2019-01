Deutschlands Senioren auf Digitalkurs

Wie der jährliche "D21-Digital-Index" zeigt, sind 84 Prozent der deutschen Bevölkerung bereits online. Darunter ist nicht nur die junge Genration zu finden - auch Ältere setzen immer mehr auf digital.



Wie jedes Jahr stellt die Initiative D21 ihre Studie "D21-Digital-Index 2018 / 2019" vor. Und auch diesmal wird klar: Die Zeiger stehen auf digital. So zeigen die Ergebnisse, dass auf einer Skala von null bis 100 Punkten die deutsche Gesellschaft einen Digital-Index von 55 Punkten erreicht. Das entspricht einem Anstieg von zwei Punkten im Vergleich zum Vorjahr, erläutert die Initiative D21.