Deutschlands erster Satellit hob vor 50 Jahren ab

1969 war das Jahr der Mondlandung. Nur wenige Monate später schrieb auch die deutsche Raumfahrt Geschichte. Eine mit Zufällen und Hochs und Tiefs, wie sie heute wohl kaum noch vorstellbar wäre.



Einen richtigen Plan hatte Hubertus Wanke nicht. "Wir wussten nicht, was wir zu tun hatten", erinnert er sich an die Gruppe, die vor 50 Jahren den ersten deutschen Satelliten ins All bringen sollte. Wankes Aufgabe war damals die Datenkontrolle im eigens errichteten Deutschen Raumfahrtkontrollzentrum in Weßling bei München. Der Zufall hatte ihn zu dem Job gebracht, so wie der Zufall auch entscheidende Momente der historischen Mission "Azur" bestimmte.



Wanke war 25, hatte gerade sein Physik-Studium abgeschlossen und saß beim Zahnarzt, erzählt er. Der fragte ihn, was er denn nun beruflich machen wolle - und empfahl, mal nach Oberpfaffenhofen zu fahren, einem Ortsteil von Weßling. Da mache sein Schwager "irgendwas mit Satelliten". Gesagt, getan stolperte der junge Wanke gewissermaßen in ein Vorstellungsgespräch, das in dem Hinweis gipfelte: Wenn er den Job wolle, müsse er spontan in die USA fliegen. "Das war damals so unfassbar wie ein Flug zum Mond", sagt Wanke heute. Es war Frühjahr 1968, gut ein Jahr vor der Mondlandung von Neil Armstrong und Co.