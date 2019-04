Deutschlandweite Nahverkehrs-App geplant

Vom kommenden Jahr an können Nutzer mit der Nahverkehrs-App ihrer Heimatstadt auch Tickets für Busse und Bahnen in anderen Städten kaufen. Den Anfang machen dabei nächstes Jahr erst einmal ein halbes Dutzend Städte.



Sechs Verkehrsverbünde beginnen 2020 mit der Kooperation, nach und nach sollen weitere Städte dazukommen. Lars Wagner vom Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) bestätigte am Freitag einen entsprechenden Bericht der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung".