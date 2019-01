Die 2. Bundesliga kehrt auf Sky aus der Winterpause zurück

Unter der Woche wird es auch in der 2. Bundesliga wieder ernst. Zehn Tage nach dem Oberhaus melden sich die Mannschaften der zweiten Liga aus der Winterpause zurück.



Sky überträgt von Dienstag bis Donnerstag alle Partien des 19. Spieltags live. Die Teams an der Tabellenspitze - der HSV, Köln und Union Berlin -verabschiedeten sich jeweils mit Niederlagen in die Winterpause und wollen das neue Jahr mit Erfolgserlebnissen beginnen.