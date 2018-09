Die Aktion Deutschland spricht hat ihre Paare gefunden

Eine Software hat für "Deutschland spricht" die Paarungen gefunden. Am 23. September findet die Veranstaltung unter großer Aufmerksamkeit der Medien statt.



Die Paarungen für die Aktion "Deutschland spricht" stehen fest. Dabei sollen sich am Sonntag, 23. September, bundesweit Tausende von Menschen treffen, um sich mit einem politisch Andersdenkenden auszutauschen. Die Schirmherrschaft hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier übernommen. Das Zuordnen geeigneter Gesprächspartner ist abgeschlossen. Nach Angaben von "Zeit Online" sind 10 293 Paare zusammengekommen.