Die Auslosungen im Fußball live auf Sky Sport News HD

Nur noch drei deutsche Vertreter sind im europäischen Fußball nach der ersten Gruppenphase vertreten. Bayern München ist dabei der letzte verbleibende Vertreter in der Königsklasse, der UEFA Champions League.



Am Montag werden die Partien für das Achtelfinale der UEFA Champions League und die Zwischenrunde der UEFA Europa League ausgelost. Sky Sport News HD berichtet ab 11.30 Uhr live aus Nyon. Die Auslosung werden Kai Dittmann und Thomas Fleischmann kommentieren und Uli Köhler wird live vom Ort des Geschehens berichten.