"Die Comedy Show": Neue Stand-Up-Comedy bei ProSieben

ProSieben bringt neben dem "Ding des Jahres" gleich noch ein neues Format an den Start. In "Die Comedy Show" präsentieren Stand-up-Comedians im wahrsten Sinne des Wortes unglaubliche Geschichten.



Die Comedians Mimi Fiedler, Kevin Ray und Kevin Gerwin wollen ab Freitag (9.Februar) die ProSieben-Zuschauer in "Die Comedy Show" zum Lachen bringen. Unterstützung bekommen sie dabei von Gast-Stars.