Die DKB Handball-Bundesliga bei Sky

Sky überträgt von Mittwoch bis Sonntag insgesamt elf Partien der DKB Handball-Bundesliga und der EHF Champions League live und in der Konferenz.



Nach nunmehr acht Spieltagen geht es weiterhin eng in der Spitzengruppe der DKB Handball-Bundesliga zu. Nur noch der letztjährige Meister SG Flensburg-Handewitt kann eine weiße Weste ohne Niederlagen vorweisen und zeigt bereits früh in der Saison erneute Titelambitionen.



Allerdings wird in dieser Woche nicht nur in der DKB-Bundesliga Handball gespielt. Zusätzlich stehen für die Flensburger und die Rhein Neckar Löwen Partien in der EHF Champions League auf dem Programm. Bereits am Mittwoch müssen die Löwen gegen den IFK Kristienstad ran. Die Partie überträgt Sky Sport HD live ab 18.30 Uhr. Der Deutsche Meister trifft dann am Sonntag ab 16.45 Uhr auf den ungarischen Meister Pick Szeged.