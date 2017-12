Die Feiertage bei History: Von Geschichte und Sklaverei

TV-Sender History läutet das Weihnachtsprogramm ein. "Guardians of Heritage", "Aufstand der Barbaren" und "Roots" laufen im Sonderprogramm zum Fest.



Am ersten Weihnachtsfeiertag nimmt der History-Kanal seine Zuschauer mit in die Ferne. Hannes Jaenicke und weitere prominente Unterstützer nehmen die Angriffe auf die Kulturstätten von Palmyra, Nineveh und Nimrud zum Anlass, an Orten auf der ganzen Welt der Frage auf den Grund zu gehen, wie die Menschen ihre kulturelle Identität erhalten können. Zu sehen ist das in der dreiteiligen Dokumentation "Guardians of Heritage – Hüter der Geschichte".