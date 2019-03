Die Gamescom bleibt in Köln

Die Koelnmesse GmbH und Game, der Verband der deutschen Games-Branche verlängern ihre Zusammenarbeit. Bis zuletzt war nicht sicher, ob die nach eigenen Angaben weltweit größte Computerspiel-Messe in Köln bleibt.



Seit ihrem Umzug aus Leipzig 2009 findet die Gamescom in Köln statt. Bei ihrer zehnten Auflage im vorigen Jahr kamen 370.000 Menschen aus 114 Ländern nach Köln. Auf der Messe präsentierten sich 1.037 Aussteller aus 56 Ländern.