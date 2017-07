"Die Höhle der Löwen" startet mit Neuerungen bei Vox

"Die Höhle der Löwen" geht am 5. September in die nächste Staffel. Vox zeigt die neuen Folgen seiner erfolgreichen Existenzgründershow jeweils dienstags um 20.15 Uhr.



Als Investoren sind Judith Williams, Carsten Maschmeyer, Frank Thelen, Ralf Dümmel und als Neue im Team die CSU-Politikerin und ehemalige "Miss Germany" Dagmar Wöhrl dabei. Wöhrl scheidet in diesem Sommer nach rund 23 Jahren aus dem Bundestag aus. Sie ersetzt in der Vox-Show den Unternehmer Jochen Schweizer, der schon im Herbst seinen Show-Ausstieg bekanntgegeben hatte. Erst im vergangenen Sommer war Carsten Maschmeyer neu dazugekommen.