Die Landtagswahlen bei ARD, ZDF und Phoenix

Heute sind Wahlen in Brandenburg und Sachsen und der Ausgang - vor allem die Regierungsbildung - in beiden Ländern ungewiss. Die Öffentlich-Rechtlichen informieren am Abend ausgiebig live aus Sachsen und Brandenburg.



Es sieht nach spannenden Regierungsbildungen in Sachsen und Brandenburg aus. ARD, ZDF und Phoenix bieten daher umfangreiche Live-Berichterstattung und Sondersendungen zu den Landtagswahlen, die an diesem Sonntag in den beiden neuen Bundesländern stattfinden.