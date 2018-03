Die Oscars 2018 live auf ProSieben

Die wohl wichtigste und vor allem glamouröseste Preisverleihung der Film-Branche steht wieder an. Die diesjährigen Oscars werden in der Nacht vom kommenden Sonntag auf Montag vergeben. ProSieben überträgt den Event live. Schon diesen Donnerstagabend beginnt die Einstimmung bei "red."



Die ProSieben-Liveberichterstattung aus Los Angeles ist wie jedes Jahr aufgrund der Zeitverschiebung etwas für echte Nachteulen. Ab 0.45 Uhr interviewen Steven Gätjen, Viviane Geppert und Michael Michalsky Stars und Sternchen am Roten Teppich bei den diesjährigen Oscar-Verleihungen. Zuvor wird im Rahmen einer Countdown-Sendung auf die Preisverleihung eingestimmt.