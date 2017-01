"Die Rekruten" auf Youtube verhelfen der Bundeswehr zu Personal

Am Freitag endet die Social-Media-Kampagne der Bundeswehr, die als Web-Serie "Die Rekruten" auf Youtube lief, mit einem Erfolg. Im vergangenen Jahr wurden zehn Prozent mehr Soldaten eingestellt.



Das PR-Projekt der Bundeswehr mit dem Titel "Die Rekruten" geht am Freitag zu Ende - mit einem Erfolg, wie die Pressestelle der Bundeswehr mitteilt. Zehn Prozent mehr Soldatinnen und Soldaten konnten im vergangenen Jahr eingestellt werden. "Die Rekruten" der gleichnamigen Youtube-Serie beenden jetzt ihre Grundausbildung.