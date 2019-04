Die SMS ist tot: Auch Senioren nutzen Whatsapp

Die junge Generation schickt sich Nachrichten schon lange über Messengerdienste. Die SMS scheint wie eine Retro-Version für Oma und Opa. Wie die Emporia-Seniorenstudie "Smart im Alltag" zeigt, nutzen mittlerweile aber auch die "Best Ager" Apps für den Austausch über das Smartphone.



Die SMS gehört nun wohl endgültig in die Kategorie "Auslaufmodell". Für 85 Prozent der über 65-jährigen Deutschen gehört der Austausch kurzer Nachrichten über Whatsapp oder andere Messengerdienste inzwischen zum Alltag. Das ist das Ergebnis der Emporia-Seniorenstudie "Smart im Alltag", für die 1.000 Bundesbürger in der Altersgruppe befragt wurden.