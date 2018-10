Die Schlümpfe werden 60 - neue TV-Serie geplant

60 Jahre nach dem ersten Comic-Auftritt der Schlümpfe entsteht eine neue Fernsehserie mit den kleinen blauen Zipfelmützenträgern.



"Ich bin überzeugt, dass die Schlümpfe weiter alle Generationen für Jahrzehnte erfreuen werden", erklärte Véronique Culliford, die Tochter des belgischen Zeichners und Schlumpf-Erfinders Peyo. Sie wirkt als Co-Produzentin mit. Wie im Film "Die Schlümpfe - Das verlorene Dorf" von 2017 sollen die Schlümpfe am Computer in 3D animiert werden.