"Die Science-Fiction-Propheten" in ZDFinfo

Schon seit Jahrhunderten versuchen die Menschen, in die Zukunft zu blicken. Doch nicht immer wurden die Geschichten der Visionäre ernst genommen, auch wenn viele ihrer Ideen heute Wirklichkeit sind.



Am Montag, 1. Oktober ab 18:45 Uhr analysiert ZDFinfo in der achtteiligen Doku-Reihe "Die Science-Fiction-Propheten", welche fiktiven Errungenschaften von Autoren wie H.G. Wells, George Lucas oder Jules Verne bereits Realität sind und welche Ideen wirklich Zukunft haben.