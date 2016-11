"Die Simpsons" sahen Trump schon vor 16 Jahren als Präsident

"Die Simpsons" haben Amerika schon länger den Spiegel vorgehalten. So war die Präsidentschaft von Donald Trump, der am Mittwoch seinen Wahlsieg feierte, schon vor 16 Jahren Thema in der US-Zeichentrickserie.



Die Macher der US-Zeichentrickserie "Die Simpsons" haben vor 16 Jahren hellseherische Fähigkeiten bewiesen. In der im Jahr 2000 in den USA ausgestrahlten Folge "Barts Blick in die Zukunft" hat der am Mittwoch frisch gewählte US-Präsident Donald Trump seine fiktive Amtszeit gerade beendet - und Amerika in den Ruin getrieben. Eine Präsidentschaft Trumps erschien damals allerdings keineswegs abwegig: Der Unternehmer hatte sich 1999 für die Nominierung als Kandidat der Reform Party beworben, die Kampagne aber bald darauf wieder beendet.