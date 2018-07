Die Supermediathek als öffentlich-rechtliches Youtube?

ZDF-Fernsehrat-Mitglied Leonhard Dobusch schlägt eine eigene Internet-Intendanz vor. Doch nicht nur das: Er hat noch weitere interessante Zukunftsvisionen für ein öffentlich-rechtliches Youtube.



Im Interview mit der "Süddeutschen Zeitung" hat ZDF-Fernsehrat-Mitglied Leonhard Dobusch klare Worte gefunden. Er kritisiert, wie die Öffentlich-Rechtlichen mit ihren 13 Mediatheken ein sehr verwirrendes Angebot für den beitragszahlenden Zuschauer geschaffen hätten. In seinen weiteren Ausführungen denkt er den Vorschlag einer "Supermediathek" des ARD-Vorsitzenden Ulrich Wilhelm noch einen Schritt weiter.