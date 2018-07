Die Telekom schaltet hoch

Auf 250 Megabit in der Sekunde will die Deutsche Telekom künftig hochschalten. Betroffen sind vorläufig sechs Millionen Haushalte. Mehr sollen folgen.



Bis 2019 sollen 15 Millionen Haushalte mit einer Geschwindigkeit von bis zu 250 Megabit pro Sekunde surfen können, verspricht die Telekom. Ab 1. August wird der Anfang mit sechs Millionen gemacht.