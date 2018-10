Die UEFA Champions League bei Sky und DAZN

Die deutschen Vereine sind erfolgreich in die neue Saison der UEFA Champions League gestartet. Alle vier Bundesligisten konnten zum Auftakt punkten, die Bayern und der BVB ihre Partien gewinnen.



An diesem Dienstag und Mittwoch stehen die deutschen Klubs am 2. Spieltag vor schwierigen Aufgaben. Bei Sky und DAZN können die Zuschauer sehen, wie sie sich schlagen werden.