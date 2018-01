Die "Vorstadtweiber" sind zurück bei ORF eins

Mit der dritten Staffel der "Vorstadtweiber" kommen wieder listige und lustige Intrigen, Freund- und Feindschaften und eine gehörige Portion Schmäh zurück auf die Mattscheiben. Wie immer zuerst im ORF - ARD-Zuschauer müssen sich noch etwas gedulden.



Morgen legen die österreichischen "Desperate Housewives" wieder los. Die "Vorstadtweiber" starten im ORF in die dritte Staffel, darin geht es auch diesmal um böse Überraschungen, heiße Nächte und lauter Intrigen.