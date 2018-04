Die deutsche ESC-Jury steht fest

Douze points, twelve points, zwölf Punkte - Der NDR hat die Besetzung der ESC-Jury bekanntgegeben. Neben den anrufenden Zuschauern bestimmen sie zur Hälft, welcher Kandidat wieviele Punkte einheimst.



Die Singer-Songwriter Max Giesinger und Mike Singer, die Ravensburger Songschreiberin Lotte, Schlager-Ikone Mary Roos und "Revolverheld"-Manager Sascha Stadler sind die Mitglieder der nationalen Jury für den Eurovision Song Contest 2018.