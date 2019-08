Die dritte Runde bei Sky - neue Staffeln für "Buschi" und Co.

Bei Sky bekommen gleich drei Formate eine dritte Staffel.



Zum Start der Bundesliga-Saison 2019/2020 geht es am Montag, 19. August (20.15 Uhr), weiter mit "Eine Liga für sich - Buschis Sechserkette". Die Sport-Comedy-Show moderiert Frank "Buschi" Buschmann in fünf neuen Folgen, zusätzlich ist ein "Best of" geplant, wie Sky Deutschland am Donnerstag in Berlin mitteilte. Unter den Gästen der neuen Staffel sind Felix Neureuther, Rafael van der Vaart, Stefan Kretzschmar, Sven Hannawald, Thomas Helmer, Mario Basler und Micky Beisenherz. Sechs weitere Episoden sollen zum Rückrundenstart der Bundesliga zu sehen sein.