Die neuen TWIN-Tuner Kabelreceiver von XORO

Die MAS Elektronik AG kündigt die Verfügbarkeit von TWIN-Tuner-Kabelreceivern an. Mit den Geräten können Nutzer zwei Sendungen gleichzeitig aufnehmen oder während des Aufnehmens Aufgezeichnetes abspielen.



Es handelt sich bei den bald in den freien Handel kommenden Kabel-Receivern um die XORO-Modelle HRK 7670 TWIN und HRK 7672 TWIN, HRK 7672 HDD und HRM 7670 TWIN.