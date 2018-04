Die zehn erfolgreichsten YouTuberinnen

Gerne spricht man bei den heutigen Jugendlichen von der "Generation YouTube". Doch wer sind eigentlich ihre Stars? Die erfolgreichsten deutschen YouTuberinnen.



Der Faktenkontor hat einen neuen YouTuber-Relevanzindex veröffentlicht, in dem die zehn erfolgreichsten weiblichen Stars der Video-Plattform verzeichnet sind. Insgesamt verfolgt Faktenkontor die Performance von 2.900 YouTube-Künstlern. Angeführt wird die Top Ten natürlich von Bianca Heinicke, bekannt als "BibisBeautyPalace".

Heinicke gibt Schminktipps, versucht sich an mehr oder weniger lustigen "Challenges" und nimmt ihre Zuschauer per Video-Tagebuch mit in den Urlaub. In der Vergangenheit kassierte sie aber auch viel Kritik für scheinbare Schleichwerbung und einen eigenen Song.



Zwei YouTuberinnen aus den erfolgreichsten Zehn sind sogar jünger als YouTube selbst. Auf dem fünften Platz findet sich zum Beispiel Mileys Welt, sie ist gerade mal acht Jahre alt. Die "Spielzeugtesterin" Hannah auf dem zehnten Platz ist erst sechs.