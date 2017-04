Diesmal mit Böhmermann: Grimme-Preisverleihung in Marl

Mindestens einmal im Jahr weht ein Hauch von Glamour durch das westfälische Marl - wenn wieder mal die Grimme-Preise verliehen werden. 15 TV-Produktionen und Einzelleistungen hat das Grimme-Institut als vorbildlich ausgezeichnet.



TV-Satiriker Jan Böhmermann startete seinen Auftritt bei der Grimme-Preisverleihung in Marl mit einem Insider-Gag: "Ich bin aufgeregt. Ist ja nicht so, dass man jedes Jahr einen Grimme-Preis bekommt." Lautes Lachen unter den 700 Gästen der Gala am Freitagabend im Stadttheater: Vor einem Jahr hatte Böhmermann sogar zwei der begehrten Auszeichnungen für Qualitätsfernsehen erhalten - und war der Verleihung in Marl dennoch ferngeblieben. Die Affäre um sein Schmähgedicht auf den türkischen Staatspräsidenten Erdogan war da gerade auf dem Höhepunkt. Auf den Tag genau vor einem Jahr, am 31. März, hatte Böhmermann das umstrittene Gedicht in seiner Sendung vorgetragen.



Diesmal also eine fast normale Ehrung. Der 36-Jährige und sein Team der Sendung "Neo Magazin Royale" (ZDF/ZDF Neo) wurden für ihre "engagierte Beobachtung und kluge Reflexion des laufenden Fernsehprogramms" ausgezeichnet. Moderator Jörg Thadeusz sprach in seiner Anmoderation von "fabelhaftem Fernsehen".