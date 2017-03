Digitalisierung: Rheinland-Pfalz liegt über Bundesdurchschnitt

Laut einer neuen Studie liegt die gewerbliche Wirtschaft in Rheinland-Pfalz in Sachen Digitalisierung weit vorn. Gerade bei der Nutzung des Internets der Dinge liegt das Bundesland über dem Bundesdurchschnitt.



Das Marktforschungsunternehmen Kantar TS führte im Auftrag des rheinland-pfälzischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau die am Donnerstag veröffentlichte Studie "Monitoring Report Wirtschaft DIGITAL: Rheinland-Pfalz" durch. Danach erreicht die gewerbliche Wirtschaft in Rheinland-Pfalz beim Digitalisierungsgrad 51 von 100 möglichen Indexpunkten.