"Dingsda"-Comeback: Firtz Egner blickt skeptisch auf Retro-Welle

Als Fritz Egner mit "Dingsda" berühmt wurde, war Fernsehen noch einfach - vor allem war es langsamer. Heute denkt er, dass die Versuche, die gute alte Zeit auf den Bildschirm zurückzuholen "nostalgische Romantik oder Verzweiflung" seien.



Erst waren es die "Die Montagsmaler" (SWR), jetzt ist es "Dingsda" (ARD): Im öffentlich-rechtlichen Fernsehen kehren gerade alte Rateshows zurück auf den Sender. Die Show "Dingsda", in der Kinder Begriffe erklären und Erwachsene sie raten müssen, kommt diesen Freitag (18.50 Uhr) zurück auf den Bildschirm - mehr als 30 Jahre nach der ersten Ausgabe. Ähnliche Rückholaktionen haben auch schon die Privaten unternommen - RTLplus etwa reaktivierte "Der Preis ist heiß", "Familien Duell" und andere Gameshows. Ex-"Dingsda"-Moderator Fritz Egner (69) sieht solche Versuche skeptisch.