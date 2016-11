"Direct Now": AT&T bietet neuen Streamingdienst

AT&T versucht sich an einem neuen Streamingdienst. "Direct Now" wird dabei für Apple TV, Chromecast, FireTV und zahlreiche mobile Endgeräte zur Verfügung stehen.



Mit "Direct Now" startet AT&T einen neuen Streamingdienst. Dieser bedient die großen Marken, darunter Apple TV, Chromecast, FireTV und die diversen mobielen Endgeräte. Für Roku wird erst ab dem ersten Quartal 2017 eine Anbindung geschaffen. Per Playstation Vue und Sling TV kann man sich "Direct Now" außerdem auf das heimische TV-Gerät holen.