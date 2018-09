"Dirty Dollars": Der illegale Handel im Fokus von ZDFinfo

Die vierteilige Reihe "Dirty Dollars" beleuchtet den illegalen Handel mit Kokain, Waffen, Medikamenten und Menschen. Diesen Sonnabend und am Mittwoch sendet ZDFinfo die Reportagen in Doppelfolgen.



Am heutigen 8. September startet die Reihe "Dirty Dollars" um 20.15 Uhr mit der Folge "Kokainhandel". ZDFinfo begleitet dabei Drogenhändler in Peru und dokumentiert die Beschlagnahmung großer Mengen Kokain. Drogendealer, Europol und Wirtschaftsexperten gewähren Einblicke in das illegale Geschäft. Der Film zeigt Stationen von der Produktion in Peru bis zum Verkauf in Europa.