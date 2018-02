Discovery: "Bieten völlig neue Art der Sportberichterstattung"

Mehrere TV-Sender, deren HD-Ableger frei empfangen sind, ein breites Online-Angebot und viele namhafte Experten - Eurosport trumpft bei Olympia groß auf. Denn man will den Zuschauern eine "völlig neue Art der Sportberichterstattung" bieten.



1. Herr Horta, der erste Teil der olympischen Winterspiele in Südkorea ist vorbei. Wie ist Ihre Halbzeitbilanz?



Alberto Horta: Aus technischer wie aus redaktioneller Sicht waren die ersten Olympia-Tage ein Erfolg und wir konnten unseren Zuschauern rund um die Uhr die Spiele zeigen, die sie wollen – live im linearen TV und auf unseren digitalen Kanälen sowie on-demand. Die ebenso professionelle wie auch emotionale Aufbereitung der Inhalte ist für uns dabei das Wichtigste – damit sie sowohl auf Interesse bei unseren Zuschauern als auch den Medien stoßen und einen Mehrwert bieten. Die bisherigen Ergebnisse bestätigen uns in unserem Ansatz, die Olympischen Spiele mit einem "Digital First"-Ansatz einem so breiten Publikum wie möglich zugänglich zu machen: allein in Deutschland haben wir bereits knapp 10 Mio. Page Views über alle digitalen Plattformen generiert und sprechen damit gerade auch die jungen Zielgruppen an.



2. Die Discovery Gruppe bietet den Zuschauern eine breite Vielfalt an Disziplinen als Live-Übertragung an. Was hat Sie dazu bewogen, neben Eurosport 1 und Eurosport 2 auch TLC mit ins Boot zu holen?



Horta: Unser großer Vorteil ist, dass wir mit Eurosport 1 und TLC zwei lineare Free TV-Sender für die Berichterstattung von den Wettkämpfen zur Verfügung haben. Damit können wir auch Events anbieten, die sonst gar nicht frei empfangbar zu sehen wären. Den Zuschauern auf Eurosport 1 haben wir im konkreten Beispiel den Probedurchgang des Skispringens der Herren von der Normalschanze präsentieren können – Fans der Sportart waren damit wirklich von Anfang bis Ende beim Goldtriumph von Andreas Wellinger mit dabei. Diese Aufteilung repräsentiert unseren Ansatz: Wir wollen ein umfassendes Alternativprogramm anbieten.



TLC hat in unseren Augen den großen Vorteil der diversifizierten Zielgruppe. Während die Eurosport-Sender eine eher männliche Fangemeinde besitzen, erreichen wir mit TLC die weibliche Zielgruppe. Dadurch erreichen wir mehr unterschiedliche Zuschauer. Gleichzeitig hilft es uns, die Markenbekanntheit von TLC vor allem im deutschen Markt weiter auszubauen.

3. Sehr positiv wurde von vielen Zuschauern auch die Aussetzung der Codierung der HD-Signale in vielen Kabelnetzen sowie über Satellit gewertet. Ist so eine Promotion auch bei zukünftigen Events denkbar?



Horta: Eurosport 1 und TLC sind durch die Kooperationen mit unseren Partnern über alle Übertragungswege in HD kostenlos zu empfangen – egal ob über Kabel, Satellit, terrestrisch oder IPTV. Gerade bei Sportevents stellt die Übertragung in der bestmöglichen Qualität einen echten Mehrwert da. Die Olympischen Spiele sind das perfekte Top-Event, um die HD Reichweite zu steigern– wir werden hier gemeinsam mit unseren Partnern Erfahrungswerte sammeln, und im Anschluss wichtige Schlüsse für etwaige weitere Aktionen solcher Art ziehen.



4. Sie selbst sprechen von den ersten volldigitalisierten Spielen. Was wird ihrerseits alles getan, um die Winterspiele volldigital zum Zuschauer zu bringen?



Horta: Um die Olympischen Spiele einem noch breiteren und jüngeren Publikum zugänglich machen, verfolgen wir vor allem im Digitalbereich einen neuen Ansatz. Mit unserer Präsenz auf den wichtigsten Digital- und Social Media-Plattformen bieten wir den Zuschauern eine zielgruppenaffine Berichterstattung und haben dazu eine 55-köpfige Digitalredaktion im Einsatz.



In den Livestreams, die sich auf unserer Digitalplattform www.eurosport.de finden, präsentieren wir zusätzlich alle Wettkämpfe und Events live: Mehr als 100 Wettbewerbe – dank Eurosport Player stets verfügbar auf allen Endgeräten wie Smartphones, Tablets und Smart-TVs. Damit geben wir jedem Zuschauer die Möglichkeit, sein persönliches Olympiaprogramm nach seinen jeweiligen Vorlieben individuell zu gestalten. Und auch, wenn er einen Wettbewerb versäumt haben sollte: Im Eurosport Player kann er ihn sich jederzeit als VoD-Angebot auch im Nachhinein ansehen.