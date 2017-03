Discovery stockt Sport-Expertenteam weiter auf

Mit Olympia und der Fußball-Bundesliga hat Discovery zwei große Sportereignisse an Land gezogen. Um die Expertise in diesem Bereich weiter auszubauen, wurden nun zwei weitere Spezialisten verpflichtet.



Discovery hat sich vor kurzem nicht nur die Rechte an den Olympischen Spielen sondern auch der Freitags-, Sonntags- und Montagsspiele der Fußball-Bundesliga ab 2017 gesichert. Um das Wissen im Bereich Sport weiter auszubauen, verstärken zwei neue Experten die Mediengruppe.

Gernot Bauer wechselt aus der Pariser Sendezentrale von Eurosport nach München. Dort soll er als Head of Sports Production agieren. Damit ist er in seiner neuen Funktion für sämtliche lokale Sportproduktionen von Discovery verantwortlich. Der 40-Jährige war bereits von 1999 bis 2011 in verschiedenen Funktionen für Eurosport, sowie seit 2015 von Paris aus als Director Global Olympic Sports Production tätig.