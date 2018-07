Diskuswerfer Harting überträgt Leichtathletik-Event bei Facebook

An diesem Wochenende findet zum ersten Mal der Athletics World Cup statt. Für das Debüt hat man eine Kooperation mit Olympiasieger Robert Harting geschlossen - oder vielmehr seiner Facebookseite.



Lagardère Sports vermarktet die Medienrechte des Athletics World Cup. Doch anstatt sich einen großen Sender suchen, hat man sich mit dem Management des 33-jährigen Olympiasiegers Robert Harting zusammengetan. Seine Facebookseite zählt inzwischen 70.000 "Gefällt mir"-Angaben. Dort wird der World Cup nun als Livestream gezeigt.