"Dislike": Neuer Button im Facebook-Messenger getestet

Etwas zu mögen, fällt auf Facebook leicht, mit etwas nicht einverstanden zu sein dagegen nicht. Der schon lange geforderte "Dislike"-Button könnte allerdings bald kommen. Zumindest im Messenger testete das soziale Netzwerk jetzt ein entsprechendes Symbol.



Seit Jahren schon fragen Facebook-Nutzer vergeblich nach einem "Gefällt-mir-nicht"-Button, jetzt testet das weltgrößte Online-Netzwerk in seinem Kurzmitteilungdienst Messenger ein Emoji mit gesenktem Daumen. Das Ausmaß des Feldversuchs blieb am Montag unklar. Genauso ist bei den vielen Tests von Facebook unter einer Auswahl von Nutzern offen, ob eine Funktion am Ende eingeführt wird.