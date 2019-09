Disney+: Beta-Version in der Niederlande verfügbar

Niederlande first - zumindest wenn es um Disney+ geht. Im Nachbarland ist an diesem Donnerstag eine kostenlose Test-Variante des Streamingdienstes gestartet.



Die Trial-Version läuft - frei zugänglich - bis zum eigentlichen Starttermin am 12. November. In dieser Periode wird eine Auswahl an Disney-Inhalte angeboten, wie zuerst das internationale Portal "Broadband TV News" berichtet.