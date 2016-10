Disney Channel bringt "The Lodge" nach Deutschland

Die neue Unterhaltungsserie des Mickey-Mouse-Konzerns gibt es hierzulande dann im Herbst auf dem Disney Channel zu sehen.



Disney hat eine neue Teenie-Serie am Start und zeigt sie in Deutschland nun auf dem Disney Channel. Ihren Auftakt feiert "The Lodge" im deutschen Fernsehen am 18. November. Gleich zum Start gibt es ab 19.20 Uhr eine Doppelfolge. Anschließend geht es immer freitags mit neuen Doppelfolgen weiter.