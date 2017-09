Disney Channel startet mit Rekordwerten in neue TV-Saison

Für den Disney Channel geht es äußerst positiv in die neue TV-Saison. Zum Auftakt dieser legt der Sender mit einer Rekordwoche los, auch dank dem speziellen Ferienprogramm.



Die neue TV-Saison startet für den Disney Channel mit einem Jahresbestwert in der sogenannten Daytime. Der Rekord wurde in der Kalenderwoche 35 vom 28. August bis 3. September erreicht, während der in der für den Kinder-Sender relevanten Zielgruppe der 3- bis 13-Jährigen ein durchschnittlicher Marktanteil von 11,8 Prozent verzeichnet werden konnte.