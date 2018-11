Diveo integriert UHD plus mehrere HD-Sender

Die hybride SAT-TV-Plattform Diveo steigt in den Ultra-HD-Markt ein. Außerdem wurden noch weitere HD-Sender hinzugefügt.



Ab sofort können Diveo Nutzer TV-Erlebnisse nicht nur in HD-Qualität, sondern auch in UHD schauen. Möglich ist dies für alle SAT-TV-Haushalte in Deutschland, die ein entsprechendes TV-Gerät sowie ein Diveo Modul besitzen. Der Action- und Extremsport-Sender Insight UHD steht dabei allen Diveo Nutzern zur Verfügung, unabhängig davon, welches TV-Paket sie gebucht haben.