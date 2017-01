"Divorce": Sky zeigt Comedyserie mit Sarah Jessica Parker

Sky Atlantic HD zeigt ab Mittwoch die HBO-Comedyserie "Divorce" mit dem "Sex and the City"-Star Sarah Jessica Parker in der Hauptrolle.



Sky Atlantic HD zeigt ab Mittwoch die Comedyserie "Divorce", in der sich Sarah Jessica Parker um die Eheprobleme ihrer Serienfigur kümmert. Der Bezahlsender strahlt die zehn Episoden der HBO-Serie wahlweise in Deutsch oder im Originalton aus. Parallel dazu stehen sie auch über Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket zum Abruf bereit.