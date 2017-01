Dobrindt will "Bundesdigitalministerium"

Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt fordert die Gründung eines Digitalministeriums, da die Zuständigkeiten bisher auf mehrere Ministerien verteilt sind.



Das neue Ministerium solle sich von der Gigabit-Infrastruktur über die Vernetzung aller Dinge, die Industrie 4.0 und das automatisierte Fahren bis hin zur digitalen Bildung, der Förderung von Start-Ups und dem Datenschutz um alles Digitale kümmern, sagte der CSU-Politiker der "Bild am Sonntag".