Dramaserie "Sylvia's Cats" feiert auf ZDFneo Deutschlandpremiere

ZDFneo startet die Dramaserie "Sylvia's Cats". Im Mittelpunkt steht Sylvia Carlier, die vom neuen Designerhaus in eine Wohnung über einem Bordell ziehen muss.



Ab morgen Abend um 21.45 Uhr wird jeden Dienstag eine der zehn Folgen gezeigt. Wer nicht so lange warten will, kann sie bereits ab 20.15 Uhr hintereinander in der Mediathek anschauen. Die Hauptfigur Sylvia Carlier, gespielt von Tiny Bertels, ist in der Serie die Mutter zweier Kinder, Ehefrau eines Gynäkologen und reich - also eigentlich doch alles perfekt?!