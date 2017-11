DreamWorks-Serie "Trolljäger" ab Sonntag bei Super RTL

Guillermo Del Toro ist für seine Fantasystoffe bekannt geworden. Seine jüngste Serie wird in Kürze erstmalig beim Kindersender Super RTL ausgestrahlt.



Die in Zusammenarbeit mit DreamWorks Animation vom Mexikaner Guillermo Del Toro produzierte Serie "Trolljäger" ist ab Sonntag bei Super RTL zu sehen. Damit hat sich der Kölner Sender als erster die Rechte für Deutschland gesichert. Die 13-teilige Serie wird immer von Sonntag bis Donnerstag ab 19.45 Uhr gesendet.