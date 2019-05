Drei neue "Star Wars"-Filme - "Avatar"-Fortsetzung erst 2021

Disney wird die "Star Wars"-Saga um Episode 10-12 verlängern. "Avatar" Fans müssen sich derweil weiter gedulden: Erst im Dezember 2021 soll die Fortsetzung des 3D-Fantasy-Spektakels in die Kinos kommen.



Ursprünglich wollte Regisseur James Cameron "Avatar 2" im Dezember 2020 präsentieren. Der Aufschub hat auch Folgen für die weiteren geplanten Fortsetzungen, die nun erst 2023, 2025 und 2027 anlaufen sollen. Zugleich kündigte Disney drei neue, noch titellose "Star Wars"-Filme für die Jahre 2022, 2024 und 2026 an. Der neunte "Star Wars"-Film mit dem Untertitel "The Rise of Skywalker" unter der Regie von J.J. Abrams soll Mitte Dezember in die Kinos kommen.