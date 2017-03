Dritte Staffel "Man Seeking Woman" startet auf TNT Comedy

Die dritte Staffel der surrealen Comedy-Serie "Man Seeking Woman" wird ab Mai auf TNT Comedy ausgestrahlt. Mit dabei sind Jay Baruchel, Eric André, Katie Findlay und Britt Lower und natürlich jede Menge skurrile Dates.



Die dritte Runde surrealer Liebesabenteuer wartet ab 5. Mai bei TNT Comedy auf Josh Greenberg (Jay Burachel). Bisher hatte dieser nicht so viel Glück mit der Liebe. Doch in der neuen Staffel scheint es endlich zu klappen. Nachdem er ein Tête-à-Tête mit einem hässlichen Troll oder die Tatsache, das seine Ex-Freundin nun Hitler datet, überwunden hat, heißt seine neue Herausforderung nun, mit Lucy (Katie Findley) im Beziehungsdschungel zu überleben.