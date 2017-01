Dschungelcamp: Thomas Häßler im Halbfinale raus

Das wochenlange Ausharren im Dschungelcamp hat nichts gebracht: Ex-Fußballer Thomas Häßler wurde vom RTL-Publikum rausgewählt. Damit steht jetzt fest, wer ins Finale kommt.



Die Dschungelkrone ist zum Greifen nah: "It-Boy" Florian Wess (36), Sänger Marc Terenzi (38) und die als TV-Maklerin bekannt gewordene Hanka Rackwitz (47) ziehen ins Finale der TV-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" ein. Im Halbfinale am Freitagabend bekam Ex-Fußballer und Weltmeister Thomas Häßler die wenigsten Stimmen im Telefon- und SMS-Voting und schied damit aus. Der 50-Jährige nahm es gefasst auf und sagte mit ruhiger Stimme: "Kein Problem, kein Problem."



Im Finale der elften Ausgabe der RTL-Dschungelshow im australischen Urwald kämpfen am Samstag (22.15 Uhr) die drei verbliebenen Kandidaten um den Urwald-Thron. Bei der zehnten Ausgabe vor einem Jahr gewann Sänger Menderes Bağci die Dschungelkrone.



Im Halbfinale gab es vor der Entscheidung, wer das Camp verlassen muss, erneut eine Dschungelprüfung. Terenzi kämpfte um gelbe Sterne und damit um Essensrationen für alle Camper. Dabei musste er in gefüllte Wasserbehälter hinabsteigen, in denen allerlei Getier auf ihn wartete. Zum Beispiel ein Krokodil. Terenzis Kommentar? "Oh Scheiße".