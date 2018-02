Durch die rosarote Brille: Pop-Up-Sender Sky Cinema In Love

Bis zum Valentinstag stehen beim beim Pop-Up-Sender Sky Cinema In Love die Zeiger auf Liebe. 50 Filme drehen sich rund um Herzensangelegenheiten an dem Sendeplatz von Sky Cinema Emotion.



Sky feiert eine Woche lang Valentinstag. Ab Donnerstag gibt es Filme voller Herzschmerz, Schmetterlinge im Bauch und Romantik bei Sky Cinema In Love. Der Pop-up-Kanal ersetzt Sky Cinema Emotion für den Zeitraum seiner Programmierung.